Toate companiile aeriene din Republica Moldova vor putea zbura din nou în UE Comisia Europeana a anuntat joi ca toate companiile aeriene înregistrate în Republica Moldova au fost scoase de pe lista companiilor aeriene interzise în UE, ca urmare a îmbunatatirii sigurantei aeriene în aceasta tara, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.



"Mentinerea celui mai ridicat nivel de siguranta pentru toti calatorii si personalul aerian este o prioritate absoluta. Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranta ramâne unul din cele mai eficiente instrumente de care dispunem pentru a atinge…

Sursa articol: hotnews.ro

