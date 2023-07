Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Gabriel Andronache, a venit cu propunerea ca toate cladirile din Romania sa fie zugravite in alb, printr-un amendament la Codul Urbanismului, in ideea de a reduce temperatura din imobile cu pana la 3 grade Celsius vara.

- Deputatul PNL, Gabriel Andronache a depus un amendament la Codul Urbanismului, prin care propune ca toate cladirile din Romania sa fie zugravite in alb, scrie BizBrașov. Scopul este cel de a reduce temperatura din imobile cu pana la 3 grade Celsius vara, ceea ce ar face canicula mai ușor de suportat…

- Valul de canicula pune stapanire pe Romania. Meteorologii anunța 40 de grade la umbra, iar atmosfera va deveni sufocanta. In urmatoarele zile, vremea va fi extrem de calda: se vor inregistra 40 de grade la umbra, iar atmosfera va deveni sufocanta in zonele de campie. Maine, va ploua in regiunile intracarpatice…

- Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile…

- 40 de pompieri și 8 autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit IGUS, pompierii romani vor fi prezenți pentru al treilea an consecutiv…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Fugarul penal Cristian Rizea, condamnat la inchisoare in Romania, a fost expulzat din Republica Moldova din cauza comportamentului sau, nu pentru ca Romania a cerut de nenumarate ori extradarea sa. Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova a explicat ca Rizea dorea sa rastoarne „prin…