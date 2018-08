Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii face un apel public la instituțiile și autoritațile publice, in contextul demararii anchetelor privind violențele de la protestul din 10 august, menționand ca este necesar ca acestea sa se manifeste echidistant."Urmare a evenimentelor publice derulate in…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului si Registru…

- In data de 24.07.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, circulatiei pe drumurile publice, protectia mediului, depistarea…

- Politistii din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au aplicat 1539 de amenzi contraventionale in valoare de 352.761 lei, in urma controalelor efectuate saptamana trecuta.Astfel, in intervalul 16 22 iulie a.c, au fost efectuate controale in municipiul Constanta si Statiunea Mamaia pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni pentru News.ro ca Romania are nevoie de un referendum pentru justitie, iar cetatenii sa decida destinul statului. El spune ca Romania a ajuns in situatia de astazi din cauza “penalilor din functiile publice care au transformat Romania in casa de avocatura…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere vacante de functiilor publice de conducere vacante de sef serviciu ndash; Serviciul Strategii si planificare urbana si director executiv adjunct 2 posturi…

- Saptamana trecuta, politistii locali au aplicat 1273 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 242.840 lei, pe raza municipiului Constanta. In perioada 11.06.2018 17.06.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Disciplina in Constructii ndash; Urbanism ndash; Amenajare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Navodari, judetul…