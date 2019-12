Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene a organizat un prim eveniment de amploare vizand consultarea asupra viitoarei perioade de programare - 2021-2027. La evenimentul "Perioada de programare 2021 - 2027 viziune si demersuri" au participat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos si reprezentanti ai…

- Dan Barna, liderul Uniunii Salvati Romania, a intrat in politica in 2016, cand partidul, pe atunci condus de Nicusor Dan, intra in Parlament, la alegerile parlamentare. Dupa succesul de la europarlamentare, cand USR a reusit aproape sa egaleze PSD-ul, la voturi, acesta a fost desemnat, in alianta cu…

- Gradul de absorbtƒie a fondurilor europene in exercitƒiul bugetar 2014-2020, principalele directƒii de finantƒare in perioada 2021-2027, dar si modificarea legislatƒiei privind achizitiile publice in vederea finantarii europene a proiectelor pe infrastructura sunt cateva dintre temele care vor fi discutate…

- Romania are deficit de angajati si un somaj extrem de mic, astfel ca nu poate raspunde obiectivului UE de crestere a locurilor de munca prin finantarile europene disponibile prin Fondul Social European (FSE), a declarat joi secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Mihaela Toader."Avem…

- Noua Comisie Europeana ne va aloca mai putini bani pentru infrastructura, iar acestia vor fi directionati catre constructia Autostrazii Sibiu - Pitesti, a declarat secretarul de stat in Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Mihaela Toader.

- F. T. Saptamana trecuta, Politia Romana a ales data de 26 septembrie drept “Ziua Europeana fara persoane decedate in accidente rutiere”, circumscrisa campaniei nationale ,,Alege viața!”. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, viteza excesiva sau neadaptata la condițiile…

- Romania, Grecia si Bulgaria sunt sigurele tari din Uniunea Europeana care au beneficiat de o crestere de 8% a alocarii fondurilor europene structurale si de investitii, la aproximativ 31 miliarde de euro, a declarat joi Mihaela Toader, Secretar de Stat la Ministerul Fondurilor Europene, potrivit…