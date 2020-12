TO Vima: Companii belgiene ocolesc embargoul armelor către Turcia Companii flamande exporta, prin intermediul Spaniei, piese de schimb pentru aeronava A400M pe care Turcia o utilizeaza pentru a transporta mercenari islamiști



Companii flamande exploateaza o fereastra în legislația existenta și exporta piese de schimb pentru aeronava A400M pe care Turcia a folosit-o de mai multe ori pentru a transporta echipamente în Libia și Siria.

Problema capata o alta dimensiune în contextul discuțiilor purtate la nivelul Uniunii Europene cu privire la eventualitatea impunerii unor masuri restrictive împotriva Ankarei.



