Titularizare: Promovabilitate de 62,55% în Neamț, cea mai mare din ultimii trei ani Intr-o analiza a rezultatelor finale de la examenul de titularizare, Inspectoratul Școlar Județean Neamț anunța o rata de promovabilitate de 62,55% anul acesta. Este cea mai mare rata de promovare, fața de 44,82% in anul 2019 și de 52,14% in anul 2018. Notele finale la scris au fost afișate in 11 august, dupa corectarea contestațiilor. Au fost 73 de profesori care au depus contestații. „In cazul a 69 de contestații (94,52%), notele au fost modificate astfel: pentru 50 de lucrari contestate, notele inițiale au fost marite, in timp ce pentru 19 lucrari notele inițiale au fost micșorate”, potrivit… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

