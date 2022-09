Stiri pe aceeasi tema

Postul național de televiziune din Marea Britanie, BBC, era cooptat in strategia "London Bridge is down", planul special conceput pentru momentul in care ar fi murit regina Elisabeta a II-a.

Actorul Daniel Craig, care l-a interpretat pe James Bond, celebrul agent secret aflat in slujba Majestatii Sale, a afirmat ca regina Elizabeth a II-a lasa in urma o "mostenire fara egal si i se va simti lipsa".

Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca Noua Zeelanda a aflat in zorii zile cu "mare tristete" despre decesul reginei Elizabeth a II-a. Ea spune ca vestea i-a fost transmisa de un agent de securitate care a trezit-o din somn, conform news.ro.

Unsprezece persoane, intre care doi copii, au fost ucise vineri intr-un atac armat in Muntengru, iar alte sase au fost ranite, a declarat presei un procuror dupa o investigatie initiala, relateaza Reuters. Presa a relatat ca un barbat din Cetinje a deschis focul la intamplare in cartierul sau dupa…

Ambasadorul saudit in Egipt ar fi murit in timpul unui discurs la o conferința in capitala Cairo, potrivit unui video distribuit pe YouTube de publicația CBN News. Inainte sa se prabușeasca inconștient, diplomatul il lauda pe președintele egiptean pe care il numea „decanul umanitații", mai spune…

Viceprimarul comunei doljene Grecesti, Daniel Sorin Calu (PSD), a murit sambata, in timp ce se afla in vacanta in Grecia, potrivit Gazeta de Sud.

Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Deborah James, prezentatoarea-vedeta a unui podcast dedicat cancerului, a murit marti, dupa ce a strans milioane de lire sterline pentru cercetare in cadrul unei campanii devenite virale, a anuntat familia sa, salutand "eforturile ei nesfarsite pentru a sensibiliza" publicul cu privire la aceasta…