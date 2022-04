GastroArt: Clatite cu carne (reteta interbelica)

Se fac clatite obisnuite. Se rumeneste in untura, cu o ceapa tocata marunt, frac14; de carne data prin masina.Se pune in fiecare clatita o lingurita de carne, se intorc marginile laterale inauntru si se face sul.Se dau prin ou amestecat cu o lingurita de untdelemn si se rumenesc in untura fierbinte.Se servesc… [citeste mai departe]