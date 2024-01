Tirurile, blocate de protestatari la punctul de trecere al frontierei cu Ucraina Vama Siret e blocata de protestatari. Tirurile care vin din Ucraina spre Romania nu mai pot inainta. De asemenea, nici tirurile din Romania spre Ucraina nu se pot deplasa. Protestatarii au cerut ca niciun fel de marfa sa nu vina dinspre Ucraina atata timp cat sunt ei acolo. Blocaje au fost semnalate și in vamile Nadlac, in județul Arad. In zona punctelor de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt coloane de utilaje si masini mici ale fermierilor, care circula cu viteza redusa si claxoneaza in semn de protest. Sunt aproximativ 80 de combine, tractoare si alte utilaje agricole, dar si 50… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

