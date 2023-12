Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au doborit duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea a informat un responsabil rus, relateaza Agerpres.ro. „Trei rachete inamice in direcția Crimeea au fost doborite” in regiunea Herson a declarat pe Telegram Vladimir Saldo, instalat de Moscova la conducerea zonelor ocupate in…

- Ambasada SUA in Liban le-a transmis joi cetatenilor americani aflati in aceasta tara sa-si organizeze „plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale” de transport. O solicitare similara, adresata cetatenilor britanici, a venit ulterior din partea Ambasadei britanice.

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- Dupa ce gruparea terorista Hamas din Fasia Gaza a declansat un razboi in Israel, la nici 24 de ore gruparea Hezbollah, o grupare considerata a fi mult mai puternica decat Hamas, cu sediul in Liban, a intrat in razboi cu Israel.

- Autoritațile italiene vor analiza cutiile negre ale autocarului care a cazut de pe șosea la Veneția, omorand 21 de oameni . Din ancheta la fața locului reiese ca autobuzul a ieșit de pe banda rutiera și a mers 30 de metri pe marginea drumului, inainte sa cada in gol printr-o spartura din parapet, transmite…

- Armata ucraineana a anuntat, sambata, ca a ucis sau a ranit “comandanti de rang inalt” ai marinei ruse in atacul sau din ziua precedenta impotriva sediului Flotei Marii Negre din Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza AFP, citata de news.ro. “Detaliile atacului vor fi dezvaluite cat mai curand…

- Cel putin un militar rus este dat disparut dupa atacul ucrainean efectuat vineri cu rachete care au tintit cartierul general al Statului Major al Flotei ruse de la Marea Neagra, in orasul Sevastopol din Crimeea, a anuntat Ministerul rus al Apararii, in timp ce Ministerul ucrainean al Apararii afirma…

- Rusia a lansat vineri catre Statia Spatiala Internationala (ISS) o racheta Soiuz cu doi cosmonauti rusi si o astronauta americana la bord, un rar simbol al cooperarii intr-o perioada marcata de tensiuni, transmite AFP.