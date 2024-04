Tiroidita postpartum. Ce este și care sunt semnele ei Tiroidita postpartum reprezinta inflamatia tiroidei care poate aparea la femei in primul an dupa nastere. Riscul este mai mare la femeile ce prezinta anticorpi antitiroidieni sau alte boli autoimune. Tiroidita postpartum este o afectiune caracterizata printr-o varietate de expresii clinice, avand consecinte importante, transmite medicul Loreta Paun. Care sunt factorii de risc pentru apariția tiroiditei dupa naștere Tiroidita postpartum afecteaza 5% dintre femeile aflate in aceasta perioada, riscul fiind mai mare la cele cu diabet zaharat insulino-dependent sau alte boli autoimune, anticorpi ATPO… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

