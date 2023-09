Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a suspenda-o pe Simona Halep pentru patru ani pare sa fi generat o disputa acerba intre susținatorii jucatoarei, pe de o parte, și familia Serenei Williams, pe de alta parte. Reacțiile acestora au fost extrem de pasionate dupa pronunțarea verdictului de catre ITIA.Chiar Serena Williams,…

- Suspendarea Simonei Halep pe o durata de patru ani pare sa fi nascut o rafuiala in toata regula intre aparatorii cauzei jucatoarei, pe de-o parte, și familia Serenei Williams pe de alta parte, extrem de acida in reacții odata cu aflarea verdictului emis de ITIA. Insași Serena Williams, jucatoarea invinsa…

- Dupa reeacția Serenei Williams, și soțul acesteia, Alexis Ohanian, a postat un mesaj enigmatic pe contul de Twitter. Omul de afaceri a postat un mesaj pe Twitter, pe care fanii l-au considerat un atac la adresa Simonei Halep, suspendata 4 ani pentru dopaj. Mesajul soțului Serenei Williams dupa suspendarea…

- Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a invins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng (20 de ani, 23 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in semifinalele US Open. Bielorusa a egalat o performanța pe care nicio jucatoare n-a mai reușit-o din 2016, de la Serena Williams. In penultim act, Sabalenka va da peste invingatoarea…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care au obținut un permis de conducere eliberat de un alt stat, care nu poate fi schimbat cu un permis romanesc, se vor putea inscrie la examenul auto fara a fi nevoie sa urmeze o școala de șoferi. Anterior, conform legislației,…

- 13 iulie 2019 - ziua in care Simona Halep a scris istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

- Modificare importanta pentru șoferi! „Nicio instanța din Romania nu ii va mai putea condamna cu suspendare pe cei care ucid oameni pe drumurile țarii urcați bauți, drogați sau fara permis la volan”, transmite Robert Cazaniuc, parlamentar PSD și vicepreședinte al Senatului. „Legea Anastasia (denumita…