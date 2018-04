Stiri pe aceeasi tema

- Terenul are o suprafața totala de 2.250 hectare și e o parte a orașului Castell'Azzara. De asemenea, se afla in patrimoniul istoric al Italiei, iar Țiriac a platit 8.164.340 de euro pentru a deveni proprietar. "Speram ca, in posesia lui Ion Țiriac, Cortevecchia sa-și regaseasca splendoarea…

- In 2015, un bacauan, de 30 de ani, a primit o condamnare la Curtea de Casatie din Praga de 8 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de fapta criminala deosebit de grava, in forma continuata, de procurare ilegala, falsificare si modificarea unui mijloc de plata si fapta criminala deosebit de…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis, luni, sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si a dispus punerea in executare a mandatului european de arestare a omului de afaceri Ariganello Pasquallino (cetatean italian cu resedinta in Alba Iulia) si arestarea lui preventiva pe o durata de…

- Omul de afaceri italian, Arigannelo Pasqualino, banuit de legaturi cu Ndrangheta – Mafia calabreza, va fi trimis in Italia, unde are de executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru infracțiuni economice. Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat luni punerea in executare a unui mandat european de arestare,…