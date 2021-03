ȚIRAC pregătește asiduu marea vânătoare de la BALC! Acum transferă mistreții ERSIG – Domeniul de 704 hectare, de la Ersig, al omului de afaceri nu a mai gazduit anul acesta celebra vanatoare de mistreti. Pentru 2021, deocamdata, vanatoarea s-a amanat! ȘOȘOACA a facut spectacol pe piesa ”Another brick in the wall” de la Pink Floyd Mai mult, din complexul de vanatoare de la Ersig se transfera mistreti la Balc. Primii 15 porci santinela au ajuns la Balc la finele anului trecut. Fiind totul in regula cu ei, acum se vrea popularea domeniului de la Balc cu mistreti de la Ersig. De aceea, zilele acestea, porcii sunt capturati, examinati, se fac analize de sange si daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

