Romania va organiza in 2023 Campionatul Mondial de Gimnastica Ritmica pentru juniori, a anunțat vineri Comitetul Olimpic și Sportiv Roman.

- Echipajul alcatuit din sportivii romani Marius Cozmiuc si Sergiu Bejan a cucerit medaliile de aur in proba masculina de dublu rame, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia).

- O singura barca tricolora a intrat in concurs, miercuri, 21 septembrie, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia), cea de dublu vasle masculin, cu Andrei Cornea și Ionuț Cojocaru la bord. Tricolorii au evoluat in sferturile de finala ale probei și au terminat cursa pe locul patru, dupa…

- Președintele Federației Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, membru in Comitetul Executiv al COSR, a fost ales membru in Biroul Executiv al Federației Internaționale de Lupte (UWW). La Congresul UWW de la Belgrad, in deschiderea Campionatelor Mondiale, acesta a obținut 79 de voturi și va reprezenta Romania…

- Stafeta masculina a Romaniei de 4x100 m liber a cucerit aurul la Campionatele Mondiale de Inot pentru juniori de la Lima. David Popovici susține ca echipa din care face parte este bine „sudata”, deși nu se afla inca „pe cea mai mare scena”.

- Romania va participa cu noua sportivi, intre care David Popovici, la Campionatele Mondiale de Inot pentru juniori de la Lima (Peru), care vor avea loc in perioada 30 august-4 septembrie. Din echipa Romaniei face parte și falticeneanca Aissia-Claudia Prisecariu. Sportiva de la clubul Nada Florilor din…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanta de 1000 de metri de la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Chirila a condus aproape integral cursa si a incheiat cu timpul de 3:49.681. Cursa s-a desfașurat chiar pe pista olimpica…

- Sportivul David Popovici a obtinut, miercuri, a doua sa medalie de aur la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, impunandu-se in finala probei de 200 m liber cu timpul de 1 min 45 sec 45/100, potrivit Agerpres. Dublul campion mondial de seniori, care se calificase in finala cu al…