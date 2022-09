TIR răsturnat la Codăești. Șoferul a fost transportat la spital (FOTO, VIDEO) ACCIDENT… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD și echipaje specializate pentru asigurarea masurilor PSI și acordarea primului ajutor, la un accident rutier produs pe DN 24, in raza localitații Codaești, comuna Codaești. La sosirea echipajelor de intervenție a fost gasit un autocamion de […] Articolul TIR rasturnat la Codaești. Șoferul a fost transportat la spital (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEATENT… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța și echipaje specializate, la un accident rutier produs pe DN 24, in raza localitații Codaești, comuna Codaești. In accident a fost implicat un autoturism in…

- Un nou accident s-a petrecut in aceasta seara la Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare. Potrivit primelor informații, sunt implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane. La fața locului a intervenit Detașamentul de pompieri Vaslui cu patru autospeciale, printre care doua ambulanțe SMURD,…

- UPDATE: La fața locului salvatorii au gasit doua victime, femei, care au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital. Cea de-a treia persoana implicata in accident a fost evaluata de medici dar a refuzat transportul la spital. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal pentru…

- PUTEGAI… O salcie de pe strada Carpați, din zona Garii din Barlad, aflata in apropierea Școlii Gimnaziale “George Tutoveanu”, s-a prabușit in aceasta dupa amiaza peste trei mașini parcate in zona. Mașinile au fost avariate, nu prea tare, doua fiind zgariate, iar la una crengile cazute i-au spart parbrizul.…

- Un barbat in varsta de 40 de ani s-a rastunat cu suv-ul sambata seara pe raza localitații Ciucea, județul Cluj, iar pompierii din Huedin au intervenit pentru a-l descarcera pe acesta din autoturism.

- Cauzele care au dus la decesul femeii urmeaza sa fie stabilite, medicii luand in calcul hipertermia si sepsisul, a transmis Diana Cimpoesu, sef UPU-SMURD Iasi. O femeie din Iasi, in varsta de 40 de ani, a fost gasita de catre vecini in stare grava si a fost transportata la spital, unde medicii au stabilit…

- ULTIMA ORA… Detașamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare și un echipaj specializat pentru asigurare masuri PSI la un accident rutier produs in localitatea Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos. Din primele informații, …