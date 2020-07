Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus se inmulțesc pe zi ce trece. De miercuri pana joi au aparut alte 34 de cazuri in Timiș, iar in țara 777. Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, care a vindecat sute de pacienți de Covid-19, spune ca locurile dedicate acestor pacienți…

- Spitalul de Boli Contagioase din Dubasari unde erau tratați pacienții infectați cu noul tip de coronavirus a fost inchis. Anunțul a fost facut de medicul-șef al Centrului de igiena și epidemiologie din raion, Iurii Țigulea, scrie novostipmr.com.

- Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat pentru B1 TV ca, daca numarul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 va crește in același ritm, se va ajunge la trierea pacienților care vor fi salvați in spitale. "Din pacate, numarul de…

- Spitalele COVID si cele suport COVID se pregatesc sa externeze pacientii asimptomatici, ca urmare a ordinului semnat ieri de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. La Iasi, ar fi vorba de aproximativ 42 de pacienti de la cele doua spitale, respectiv Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul CFR. Asimptomaticii…

- Este vorba despre 9 pacienți și 14 cadre medicale din cadrul unitații spitalicești. În prezent, toți pacienții, cu excepția a cinci bolnavi de pe secția de terapie intensiva au fost externați și duși la spitale dedicate COVID. „Avem noua pacienți și 14 angajați – un…

- Pacientii internati la Spitalul municipal din Targu Secuiesc, unde mai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, au fost externati sau directionati catre alte unitati medicale, dupa ce testele acestora au iesit negative, precizeaza conducerea institutiei.Potrivit sursei citate,…

- Ziarul Unirea Mesajul EMOȚIONANT al unor cadre medicale vindecate de COVID-19, pentru colegii care i-au tratat la spitalul din Abrud: „Ne-au sprijinit, ne-au incurajat și finalul este unul fericit, suntem vindecați” Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției povestea unor cadre medicale…

- Evaluarea a fost facuta din momentul declararii pandemiei si pana in prezent. "Am avut peste 400 de pacienti internati si peste 200 de pacienti vindecati, la care se adauga si cei 51 de pacienti cu forme usoare si asimptomatici, externati de la Spitalul CFR, spital care ne-a sprijinit in aceasta perioada.…