Ţinutul mănăstirilor din Bucovina a câştigat Marele premiu ”Destinaţia anului 2023 în România” Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Turismului, Tinutul manastirilor din Bucovina este marele castigator al celei de-a treia editii a competitiei Destinatia Anului. Premiile pentru cele noua categorii au fost acordate in cadrul unei gale organizate la Palatul Culturii din Iasi. Cele 9 categorii ale competitiei si castigatorii acestora sunt: – Atractii Cultural-Educative: Palatul Culturii – Iasi; – Orase care inspira: Brasov; – Comori naturale: Tara Hategului; – Taramuri cu istorie si traditie: Tinutul manastirilor din Bucovina; – Statiuni turistice: Mamaia; – Parcuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

