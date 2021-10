Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, sustine ca in prezent nu se intrevede finalul pandemiei de COVID-19, existand posibilitatea ca numarul infectarilor sa ajunga la peste 20.000 de cazuri zilnic. "Acest final (al pandemiei - n.r.) astazi inca nu se intrevede, nici macar prognozat. Auzim…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca este posibil ca paturile ATI pentru pacienții cu COVID, respectiv 1.612, avute in valul anterior al pandemiei, sa nu fie suficiente in valul actual.

- Imunizarea cu a treia doza de ser anti-COVID, in special a categoriilor vulnerabile și a angajaților din sistemul sanitar, va incepe in toamna acestui an, a anunțat astazi, Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, intr-o declarație pentru Digi 24. Oficialul spune ca oricine iși dorește va putea…