- Daca in urma cu aproape un deceniu Ioan Niculae (InterAgro) era campionul subvențiilor de la APIA in Teleorman, acum, Valentin Ștefan Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, și Augustin Oancea, patronul Tinmar Energy, sunt marii caștigatori ai banilor europeni. Valentin Ștefan Dragnea…

- Ergnur Instal SRL din Constanta administrata de Nurla Ablachim Ergean a inregistrat pe 17 noiembrie 2023 un dosar la Tribunalul Constanta prin care cere, in calitate de creditor, falimentul debitoarei LCS Ideal Top Construct SRL, detinuta de Andrei Lacusteanu Instanta a stabilit primul termen de judecata…

- Omul de afaceri Gruia Stoica a preluat compania de lucrari energetice Electromontaj Carpați prin intermediul Grampet Logistics SRL, parte a grupului Grampet deținut de milionar. Grampet Logistics SRL, companie fondata de Gruia Stoica, a cumparat de pe BVB un pachet de 70,06% din acțiunile Electromontaj,…

- Intr-o dezvaluire surprinzatoare, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) se confrunta cu acuzații de nereguli intr-un contract de achiziție privind o platforma web de gestionare a documentelor, finanțata cu aproape 650 de mii de lei din ajutorul norvegian destinat combaterii corupției.Potrivit Rise…

- Un raport special de audit al Curții de Conturi Europene a aratat ca, in ultimii 10 ani, concurența a fost spulberata in statele UE de achizițiile publice directe și de cele cu un singur ofertant, din cauza caietelor de sarcini cu dedicație. Romania s-a situat, in 2021, pe locul 2 in UE, dupa Cipru,…

- Contractul in valoare de 288.688 lei fara TVA a revenit companiei Pancronex SA In 2022, compania a avut o cifra de afaceri de 5,952,720 lei, profit net de 84,372 lei si 19 angajati Comparativ cu anul anterior, compania a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 6.69 , potrivit www.termene.ro Pancronex…

- Consiliul Concurenței a demarat o investigație impotriva Apple privind o posibila incalcare a regulilor de concurența pe piața publicitații, prin aplicațiile pe dispozitivele mobile iOS.

- Studenti ai Facultatii de Economie, Administrație si Afaceri de la Universitatea din Suceava au fost intr-o vizita de studiu la compania partenera din zona Radauți. Ei au fost insotiti de conferențiarul universitar doctor Anisoara Niculina Apetri. Intr-un comunicat transmis de USV se arata: „Gazdele…