Tinerii vor putea împrumuta până la 50.000 lei pentru acoperirea costurilor de studii sau de chirie Tinerii cu varsta intre 18 și 31 de ani, care sunt inscriși in invațamantul superior autorizat sau acreditat, vor putea accesa, o singura data, un credit in valoare maxima de 50.000 lei. Imprumutul, ce va fi garantat de stat, va putea fi folosit pentru acoperirea costurilor legate de studii, deplasari in interes universitar, cumpararea de echipamente sau plata chiriei ori a locului de cazare, potrivit unui proiect de OUG adoptat azi de Guvern. Proiectul de OUG stipuleaza ca acest credit poate fi acordat intr-una sau mai multe tranșe, in funcție de documentele justificative prezentate la decontare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

