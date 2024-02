Stiri pe aceeasi tema

- “Continuam sa adoptam solutiile convenite cu fermierii luna trecuta, aprobam astazi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finantari vitale. Alocam aproape 165 de milioane de euro si acoperim partea cea mai importanta a dobanzii la creditele bancare. Practic, suportam rata dobanzii…

- Tinerii romani cu varste intre 18 și 35 de ani vor putea opta in mod voluntar pentru un stagiu platit de pregatire militara in cadrul MApN, in urma caruia la finalul caruia fie vor intra in completarea rezervei de mobilizare a Armatei Romane, fie vor putea opta sa intre intr-o selecție pentru a deveni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Romania ramane in continuare solidara cu Ucraina. De asemenea, ca va asigura tranzitul ucrainean de cereale. Insa vor fi luate masuri ca acestea sa nu ramana pe teritoriul tarii noastre, scrtie Agerpres . „Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion , solicita intrunirea de urgenta a Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru a convoca o sesiune extraordinara in cadrul careia sa fie puse pe ordinea de zi proiecte de lege care ii privesc pe transportatori si agricultori. „In calitate…

- Tinerii fermieri din județ mai au o șansa de a obține bani nerambursabili din fonduri europene in vederea instalarii unei ferme. Sprijinul este unul consistent, mai exact finanțarea este de 70.000 euro/ferma. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește in continuare cererile de finanțare…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri seara, la Antena 3, ca „este cazul ca Romania sa aiba un candidat si un presedinte social-democrat dupa 20 de ani de presedinte de dreapta”.