SCM Timisoara e in acest an intre cele mai bune opt echpe din tara la categoria Under 18. „Leiisorii" au obtinut acasa calificarea la turneul final al Campionatului National. Alb-violetii s-au clasat pe locul secund al grupei A1 dupa ce a pierdut, scor 57-70, cu LPS Bihorul CSM 1 Oradea, dar le-a invins pe CSM […]