- Romania a reușit sa se califice sambata noapte la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins echipa Ucrainei cu 3 la 2, revenind fantastic dupa ce in prima zi a fost condusa cu 0-2.

- Romania este condusa de Ucraina cu 2-0, dupa ce Elina Svitolina a invins-o pe Jaqueline Cristian cu 6-3, 7-5, vineri noaptea, in al doilea meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian (25 ani, 75 WTA) s-a inclinat dupa o ora…

- Romania este condusa de Ucraina cu 1-0, dupa ce jucatoarea de tenis Ana Bogdan a fost invinsa Lesia Turenko in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-0, vineri, in primul meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup.

