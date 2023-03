Stiri pe aceeasi tema

- Romania are una dintre cele mai mari rate ale somajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana. Potrivit Eurostat, suntem pe locul 4 in clasament, cu o rata a somajului de 22% printre tineri.

- Marinari si scafandri militari, infanteristi marini si elevi militari desfasoara, in perioada 14 16 martie, o campanie de promovare a carierei militare, in judetul Neamt.Reprezentantii Fortelor Navale Romane se vor intalni cu aproximativ 3.000 de elevi nemteni, carora le vor prezenta ofertele educationale…

- Societatea Romana de Nefrologie (SRN), Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) și Ministerul Sanatații au lansat prima campanie naționala de informare și conștientizare dedicata Bolii Cronice de Rinichi (BCR).Evenimentul a avut loc, joi, 9 martie, marcand astfel Ziua Mondiala a Rinichiului.…

- Cel mai recent raport publicat de Banca Mondiala a starnit o adevarata revolta in randul militarilor. Mai exact, instituția bancara a venit cu o soluție speciala pentru pensiile speciale altele decat cele ale primarilor, parlamentarilor sau militarilor. Conform datelor prezente in document, Banca Mondiala…

- Junior Achievement (JA) Romania și Microsoft continua, pentru al doilea an, parteneriatul educațional sub umbrela JA Job IncubatorTM, o inițiativa care iși propune sa inspire și sa-i sprijine pe tineri sa dobandeasca abilitațile și cunoștințele necesare pentru a reuși pe piața muncii, intr-o economie…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga și specialiști in domeniul prevenirii și combaterii faptelor antisociale au desfasurat duminica, 5 februarie a.c., o activitate de informare și prevenire a faptelor ilegale cu impact negativ asupra ariilor naturale protejate, precum și a situațiilor de pericol…

- In Harghita, zeci de elevi de la scolile si liceele cu predare in limba maghiara au participat la un traditional concurs de recitare a versurilor lui Mihai Eminescu, organizat cu prilejul Zilei Culturii Nationale.