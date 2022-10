Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial Ligia Deca a fost votata luni de conducerea PNL ca propunere pentru Ministerul Educației. Singurii liberali care s-au abținut la vot sunt Florin Cițu și Florin Roman. Liderii PNL s-au reunit luni in ședința Biroului Politic Național (BMP) pentru a propune un ministru al Educației…

- Andrei Mihai Tanase are 19 ani, este din Constanța și a terminat primul an de studenție la Facultatea de Drept, la Universitatea București. Andrei a vorbit pentru G4Media, in cadrul proiectului ENTR, despre cum s-a scumpit viața lui in ultimul an și ce compromisuri trebuie sa faca pentru a economisi…

- Retrasarea granițelor Ucrainei a fost subiect de dezbatere in prime time, la Antena 3, duminica seara. Invitații emisiunii moderate de Adrian Ursu i-au luat apararea lui Andrei Marga, care a spus ca Ucraina are ”frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii inclusiv Romaniei, iar invitații au…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta a pregatit pentru saptamana aceasta, numeoase activitati si proiecte. Din 15 iulie 2022, Universitatea "Ovidius" Constanta UOC , in colaborare cu Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta a inaugurat, prima minibiblioteca stradala din cadrul…

- Activitațile educative și spectacolele de teatru din cadrul proiectului „Vacanța de vara cu Zbumzzi” continua și in aceasta saptamana in zilele de marți, miercuri și joi, intre orele 16:00-18:00 și 19:00-20:00. Proiectul „Vacanța de vara cu Zbumzzi” este organizat de Oțeleanu Ioana Catalina PFA, in…

- Parchetul General a transmis, marți, intr-un raspuns pentru Info Sud-Est și G4Media, ca nu poate furniza informații in speța celor doi procurori de la Constanța, acuzați de judecatorii Curții de Apel București ca au intervenit pentru a-l ajuta pe fostul șef CNAS Lucian Duța, ”avand in vedere caracterul…

- A trecut la cele veșnice profesorul, publicistul, istoricul și liderul civic Vasile Stancu, membru marcant al societații civile romanești din Arcul Intracarpatic. S-a nascut la 3 aprilie 1946 la Zarnești, jud. Brașov. Cursurile școlii primare, gimnaziale și liceale le-a urmat la Brașov. A urmat apoi…

- Peste 20.000 de candidati s-au inscris la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in sesiunea de vara a admiterii in anul universitar 2022 – 2023, informeaza AGERPRES . Potrivit institutiei de invatamant universitar, cele mai cautate facultati ale UBB in ceea ce priveste studiile de licenta…