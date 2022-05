Politistii doljeni au intocmit dosare penale pe numele a doi tineri, dintre care unul minor, pentru conducere fara permis. Potrivit oamenilor legii, cei doi au refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, care au fost nevoiti sa-i urmareasca in trafic. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca primul incident a avut loc in comuna doljeana Melinesti, in cursul zilei de sambata. „Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Melinești, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe raza comunei Melinești, sat…