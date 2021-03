Tina Turner se retrage din activitatea publică! Regina Rock and roll-ului împlinește anul acesta 82 ani Solista (81 ani), pe numele sau Anna Mae Bullock s-a retras din activitatea concertistica in urma cu 12 ani (2008/2009), ” intr-un mod onorabil, prin turneul ”Tina!: 50th Anniversary Tour”, care a devenit unul dintre cele mai vandute serii de spectacole din acel an. ”Tina se numește documentarul regizat de Dan Lidsay și T.J. Martin, film care a fost prezentat in premiera, la inceptul lunii curente, la Festivalul de Film de la Berlin. Tina Turner și-a dorit ca acesta sa fie modul in care se retrage definitiv din viața publica. In mai mult de 50 de ani de cariera prodigioasa, artista, adevarata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

