Stiri pe aceeasi tema

- Tina Glandian, o cunoscuta avocata, se ocupa de cazul fraților Tate, explicand faptul ca nu exista probe pentru care sa fie acuzați și nici alte antecedente. In plus, Tina Glandian susține ca va continua sa ii apere pe cei doi milionari britanici și va incerca sa obțina eliberarea din arestul preventiv.

- Avocata care a aparat in instanta celebritați precum Mike Tyson, Michael Jackson și Chris Brown este angajata fraților Tate. Tina Glandian este cunoscuta ca "avocatul vedetelor" și ea va fi cea care ii va apara in instanta pe fratii Tate. Aceasta i-ar fi vizitat pe cei doi in Arestul Central, seara…

- Frații Tate scot artileria grea. In incercarea de a scapa de masura arestului preventiv, cei doi au facut o mișcare disperata. Au decis sa o angajeze pe celebra avocata Tina Glandian, cea care a aparat in instanta celebritați precum Mike Tyson și Chris Brown. Așadar, ea ii va apara acum pe milionari.

- Camille Vasquez, celebra avocata a actorului Johnny Depp, care l-a ajutat sa caștige procesul intentat de fosta lui soție, Amber Heard, le-a facut o vizita in arest fraților Andrew și Tristan Tate. Celebra avocata a mers sa se intalneasca cu cei doi barbați acuzați de trafic de persoane și viol. Aceștia…

- Dosarul fraților Tate continua astazi cu noi informații. Cei doi au ajuns la sediul DIICOT pentru a da explicații dupa ce s-a efectuat percheziția informatica. Avocatul lui Andrew și al lui Tristan a dezvaluit ce ar fi putut sa gaseasca oamenii legii in telefoanele mobile ale celor doi.

- Recent, cantarețul a facut o serie de afirmații halucinante despre arestarea fraților Tate, judecați acum pentru trafic de persoane și viol. Ce argumente a avut in favoarea celor doi milionari britanici?

- Aflat in arest preventiv de trei zile, Andrew Tate susține ca a fost amenințat cu moartea și se teme pentru viața lui, sugerand din nou ca exista o așa-zisa organizație secreta care i-a pus gand rau. Fostul luptator și fratele sau, Tristan Tate, a fost arestați preventiv intr-un dosar de trafic de persoane…