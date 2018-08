Petrolul revine in „arena lupilor” dupa startul sub asteptari, pe teren propriu, din Liga a II-a, acel 0-0 cu FC Snagov, urmat de victoria, obtinuta fara mari probleme, la scor de neprezentare in deplasarea de la Chiajna, contra ilfovenilor de la CS Balotesti. Cu „rodajul facut”, dupa acest meci cu Balotestiul, a treia adversara din acest sezon, Pandurii Tg. Jiu, pare a face parte din categoria celor abordabile, la prima vedere. Chiar daca are 4 puncte – la fel ca si Petrolul, „insolventa” Pandurii nu pare sa poata puna probleme – avand un lot tanar, fara „nume” – vedeta, o echipa care nu are…