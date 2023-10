Timp de așteptare de peste 25 de ore la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva Romanii care vor sa se inchine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor mai avea de așteptat. Se pare ca s-a inregistrat un numar record de credincioși. Peste 15.000 de oameni participa sambata la Sfanta Liturghie de la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in timp ce la rand sunt 65.000 de pelerini care asteapta sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfanta Liturghie se desfasoara pe o scena amenajata pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata catedralei iesene, slujba fiind oficiata de zeci de preoti din Romania, Grecia, Republica Moldova, Etiopia, Georgia si Siria. Peste 15.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

