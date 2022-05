Timotion schimbă traseele mai multor mijloace de transport în comun Desfașurarea evenimentului “Timotion Timisoara se misca!” modifica circulatia mijloacelor de transport duminica, 29 mai, intre orele 08:45 -12:00, in zona desfasurarii evenimentului. Liniile de transport care tranziteaza zona vor fi deviate. Iata care sunt noile trasee pe care vor circula mijloacele de transport in comun. – troleibuzele liniei 16 vor circula, dus-intors, pe traseul liniei ... The post Timotion schimba traseele mai multor mijloace de transport in comun appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

