Timmermans, despre Ungaria si Polonia: UE trebuie sa previna reaparitia dictaturilor

Uniunea Europeana are datoria sa previna reaparitia "dictaturilor" in sanul sau, a declarat luni prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referindu-se la situatia din Polonia si Ungaria.



Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez si cu ministrul polonez de Externe, potrivit EU Observer.



Timmermans a fost intrebat de un tanar jurnalist daca reforma juridica din Polonia si realegerea lui Viktor Orban in Ungaria constituie amenintari la adresa UE.



"Am vazut Europa in formele sale diferite. Am venit in…