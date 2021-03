Timișul, în topul angajaților cu salarii peste 10.000 de lei pe lună Cei mai mulți romani care caștiga peste 10.000 de lei brut lunar locuiesc in București, Cluj și Timiș și lucreaza in domeniile IT, asistența spitaliceasca sau bancar. Pe de alta parte, unul din trei romani este platit cu salariul minim pe economie, fie ca are studii superioare sau nu. Cele mai mari salarii sunt platite […] Articolul Timișul, in topul angajaților cu salarii peste 10.000 de lei pe luna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

