- Bucurestiul, Clujul si Timisul angajeaza aproape 70% dintre IT-istii din Romania, conform calculelor ZF realizate pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in total, in Romania lucrau circa 142.000 de persoane in sectorul de IT la nivelul anului 2021, dintre care aproape…

- Ionut Stroe a declarat, luni seara, la Antena 3, ca inflatia din Romania este inferioara celei pe care alte tari o inregistreaza, in aceasta perioada, el amintind ca inflatia este tinuta sub control prin politica monetara a Bancii Nationale si prin masurile de plafonare si compensare in zona energiei.…

- Te-ai intrebat vreodata care este județul din țara noastra in care oamenii traiesc cel mai mult?! Ei bine, daca te-ai gandit la Capitala, te-ai inșelat, caci Bucureștiul se situeaza pe locul al doilea. Iata ce spun ultimele date venite de la Institutul National de Statistica! Clasamentul te va surprinde!

Aproape 20 milioane de metri cubi de lemn s-au recoltat in 2021 in Romania: Rașinoasele, cele mai dorite Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, cantitatea de lemn recoltata…

- Un sfert dintre tinerii din Romania nu au un loc de munca, sunt datele furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). Aceștia iși gasesc foarte greu o slujba bine platita pentru ca nu au pregatirea necesara sau vor mai multe beneficii. In plus, unul din patru tineri nu are bacul luat, așa ca…

- Consumul de servicii din Romania a crescut cu 25-40% (in functie de serviciile cerute), in primul an fara restrictiile din pandemia de COVID-19. Consumul de produse, in special cel cu amanuntul, creste de asemenea, dar sub nivelul inflatiei. Cifrele indica astfel avansul economiei si in al doilea sfert…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…