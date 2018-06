Stiri pe aceeasi tema

- Orheienii se pregatesc de cel mai mare concert din istoria orasului. Duminica, in parcul de distractii "Orheiland", primaria va organiza un spectacol cu nume grele atat din showbizul romanesc, cat si din cel autohton.Printre ele, interpreta Antonia.

- Cei doi fac nunta din nou la 48 de ani de la prima casatorie, conform saptamanalului „Nuovo". Cei doi au trecut pe la tribunal in ultimii ani. Citeste si Al Bano, internat de URGENTA. Probleme cardiace GRAVE Romina are 66 de ani, iar Al Bano are 75. Se pare ca intre cei doi s-a reaprins…

- Formatia timisoreana Monokrom revine in fața fanilor cu o noua melodie intitulata Supernova, inregistrata de Lukinich Attila in studioul DSPro din orașul nostru. La inceputul acestui an, trupa a lansat primul videoclip oficial, „Ecouri“, o melodie care, conform marturisirilor muzicienilor, abordeaza…

- ADVANTAGE AUSTRIA, agenția oficiala de promovare a comerțului austriac și reprezentanta Secției Comerciale a Ambasadei Austriei din Romania, este una dintre cele mai active birouri comerciale din țara. Activitațile desfașurate sub egida sa contribuie semnificativ la dezvoltarea relațiilor economice…

- ZiBand, trupa formata din angajati ai companiei Zitec, cu activitati in dezvoltarea de solutii de afaceri, servicii si produse tehnologice personalizate si in servicii de digital marketing, a luat fost infiintata in 2013. Abordarea initiala a fost sa...

- Secretarul de stat, Daniela Morari, a participat, la Brdo pri Krajnu, la cea de-a X-a reuniune anuala a Board-ului Consiliului Cooperarii Regionale (CCR), urmata de reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante ale Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP).

- Ziua Mondiala a Hemofiliei - "Zi de comunitate in spațiu deschis" Foto: facebook.com/anhr.ro/ "O zi de comunitate în spatiu deschis" este titlul evenimentului organizat astazi, la Bucuresti, de Asociatia Nationala a Hemofilicilor din România. În cadrul manifestarii,…

- Trupa DJ Project a implinit 18 ani si si-a serbat „majoratul” alaturi de artistele care au fost, de-a lungul timpului, vocalistele formatiei. Celebra trupa care are in repertoriu peste 20 de hituri, precum „Mi-e dor de noi”, „Privirea Ta”, „Nu”, „Regrete”, „Bun ramas”, „Sete de noi”, „Suflet vandut”…