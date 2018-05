Timisorenii sunt mari cinefili, ei au cumparat in 2017 802.416 bilete de cinema. Orasul de pe Bega este una dintre primele piete pentru vizionarile de filme din Romania, alaturi de alte cateva municipii, acestea ocupand 54 de procente din piata totala de bilete de cinema vandute. In total, anul trecut au fost vandute 13,9 milioane […] Articolul Timisorenii au cumparat aproape un milion de bilete la film in 2017. Unde se afla orașul nostru intr-un top național a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .