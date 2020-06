Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare a lansat un chestionar online prin care proprietarii imobilelor situate in zona Dealul Groșilor sunt invitați sa participe la elaborarea propunerilor in vederea elaborarii documentației P.U.Z. „Zona Dealul Groșilor”. Obiectivul sondajului de opinie este fundamentarea propunerilor…

- Inscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea Politehnica Timișoara, se realizeaza online, folosind aplicația dedicata Enroll (https://admitere.upt.ro/). Aplicația funcționeaza din orice browser de internet. Candidații se pot inscrie la admitere fie de acasa,…

- DOK Leipzig, unul dintre cele mai mari festivaluri de film documentar din lume, va organiza in luna octombrie o editie considerata "hibrid", informeaza site-ul revistei Variety. Cele 120 de filme incluse in selectia redusa din acest an vor fi proiectate in cinematografe din Leipzig, cu respectarea regulamentelor…

- Platforma de microblogging Twitter a anuntat, vineri, blocarea unei vaste retele de conturi online care ar avea legaturi cu agentii guvernamentale din China si ar transmite informatii false, dar Administratia de la Beijing a respins acuzatiile, anunța MEDIAFAX.Compania Twitter a anuntat suspendarea…

- • Programul de lucru cu candidații va fi 24/24 de ore, șapte zile din șapte! • Facilitati pentru cei care opteaza pentru… pre-inscriere! Nicoleta Dumitrescu Dupa un anunț scurt, la inceputul lunii mai, potrivit caruia admiterea in noul an universitar se va face pe același model al organizarii sesiunilor…

- Concurs de desene on-line ,,Orasul meu in viitor” In cadrul proiectului ,,Saptamana Copilariei Adjudene”, editia a XI-a, organizat de Biblioteca municipala Adjud se va desfasura concursul de desene on-line ,,Orasul meu in viitor”. La acest concurs pot participa utilizatorii bibliotecii cu varsta cuprinsa…

- N.D. Continuarea cursurilor in sistem online, atat pentru studenți, cat și pentru elevi, a creat posibilitatea ca inclusiv organizarea unor acțiuni sau manifestari anuale sa se desfașoare tot prin intermediul mediului virtual. Astfel, ieri, Facultatea de Litere și Științe din cadrul Universitații ”Petrol-Gaze”…

- In contextul pandemiei, Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș, lanseaza un concurs online de fotografie in cadrul proiectului „Privește Orașul”... The post „Privește Orașul”, in plina pandemie. Timișorenii sunt invitați sa participe la un concurs online de fotografie appeared first…