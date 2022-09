Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Timis, in colaborare cu Consiliul Județean Timiș, organizeaza in weekend cea de-a XI-a ediție a Festivalului vanatorilor si pescarilor timiseni. Evenimentul va avea loc duminica, 25 septembrie, la Padurea Verde din Timisoara – Poligonul…

- Colterm S.A.-in insolvența a anunțat defecțiuni care afecteaza azi mai multi consumatori din zona Pietei Unirii. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de 15.09.2022,…

- Intreruperi, joi 15.09, de apa calda in zona ultracentrala a Timișoarei. Defecțiune la Colterm. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de...

- Defecțiune tehnica la Colterm: Fara apa calda, astazi, pe mai multe strazi din Timișoara. In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum, in ziua de 14.09.2022, intre...

- O noua zi, noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Pana la ora 14.00 aceasta e intrerupta azi pe strazile Lorena, Bucegi, Victor Hugo, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitațile Giarmata și Recaș. Pana la ora 15.00 apa e intrerupta si in localitatile Sag, Cerna si Iosif, unde sunt…

- Colterm si Aquatim au anuntat si pentru astazi, 3 august, mai multe avarii. Mai multi consumatori din Timisoara nu au apa calda, in timp ce furnizarea apei este oprita pe unele strazi, dar si in unele localitati din Timis. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare…

- Aquatim a anuntat programul de interventii din urmatoarea saptamana. Urmeaza zile in care o parte a locuitorilor din Timisoara si din unele localitati ale judetului Timis se vor confrunta cu interuperea apei sau cu presiune scazuta. Astazi, apa e interupta in Giarmata pana la ora 22 din cauza unei avarii.…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum in data de 13.07.2022, de la ora 8ºº pana la ora 12ºº, la punctul termic 63.