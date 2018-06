Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Gipsy Casual uimeste din nou cu o piesa noua si un videoclip plin de exotism si senzualitate. „Shake The Bull” da startul unei noi perioade in care artistii s-au hotarat sa faca totul singuri. Si au reusit 100%. Gya solista trupei poate face orice barbat sa si piarda mintile cu imaginea pe care…

- Ai iubit vreodata pe furiș? Ai trait clipele in care adrenalina da peste margini și-ți pare ca inima ta va exploada de cat de tare pulseaza in momentul cand vezi persoana draga, o cuprinzi, o mangai... Dar știi ca puteți fi prinși in flagrant ca Hoții.... Cu toții am avut așa relații cand trebuie sa…

- Interpreta Natalia Oreiro a lansat piesa "United by Love" in cinstea Campionatului Mondial de Fotbal 2018, care va avea loc in Federația Rusa. Piesa este cantata in trei limbi: rusa, engleza și spaniola.

- Cantareata uruguayana Natalia Oreiro si-a lansat joi, pe canalul YouTube Warner Music, varianta video oficiala a cantecului sau compus special pentru Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia, ''United by love'' (Uniti prin dragoste), o piesa in care artista imbina versurile in engleza, spaniola…

- Invitata la "Neatza cu Razvan și Dani", Lidia Buble a lansat clipul melodiei "Sub apa". Piesa precede albumul pe care Lidia Buble il va lansa, in toamna acestui an, mult asteptat si dorit de artista.

- Dupa participarea din 2017 la X Factor, Alina Mocanu lanseaza prima ei piesa – “Venus”. Muzica și textul sunt compuse de Theea Miculescu, iar piesa este produsa de Zagga și Catalin Tamazlicaru in studioul Nomad Music. “«Venus» este despre o fata, (mai mult sau mai puțin eu), aflata intr-o relație toxica…

- Echipa DeMoga Music are mana buna cand vine vorba de descoperit talentele. Irina Flow, descrisa in 2011, in cadrul unui cunoscut show de talente, ca fiind o “adolescenta incredibila”, a devenit de acum o artista in toata regula lansand primul single din cariera – “Tonight”. Piesa este o combinație de…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu participarea si castigarea concursului de talente "LA BANDA".