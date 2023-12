Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția „Timișoara seniorilor/Laboratoarele memoriei” este vizibila in orașul polonez Cracovia, pana la sfarșitul acestui an. Aceasta prezinta poveștile de viața ale seniorilor din Timișoara și o retrospectiva, dar și o analiza a prezentului din orașul de pe Bega. Expoziția a fost posibila prin colaborarea…

- Cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la inființarea primei agenții diplomatice romanești in Italia, la inceputul acestei saptamani a fost vernisata la Roma expoziția „Dacia. L’ultima frontiera della romanita”. Expoziția prezinta peste o mie de artefacte din 47 de muzee din Romania, printre care și…

- Expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”, realizata de Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, Fundația Herczeg și Egeria, va fi vernisata marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18:00, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia.…

- Expoziția lui Roman Franc, „Collectives”, aduce la Timișoara o selecție de fotografii de grup realizate de acesta in diferite țari și culturi incepand cu anul 2015, la care se adauga portretele inedite ale comunitaților din șase sate cehe din Banat.

- La Muzeul Național de Istorie a Romaniei se va deschide pe 3 octombrie o ampla expoziție despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, o expoziție unde sunt expuse o mulțime de lucruri, de la servieta domnitorului, pana la tronul pe care a stat. Expoziția va fi deschisa pana in martie 2024 și va putea fi vizitata…

- Expoziția „Performing 89. Stari de deziluzie”, organizata de Institutul Prezentului la centrul cultural Faber, include, incepand de maine, 20 septembrie, ateliere de detectivi urbani pentru elevi și vizite ghidate, cu ajutorul carora publicul de toate varstele poate sa descopere in expoziție atmosfera…

- Cea mai mare expoziție organizata vreodata in Romania in cinstea lui Constantin Brancuși va fi gazduita de municipiul Timișoara, care este Capitala Europeana a Culturii, in anul 2023. Expoziția este denumita „Brancuși: surse romanești și perspective universale” și se va deschide la 30 septembrie 2023.…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…