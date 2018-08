Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a debutat cu dreptul in noua editie a competitiilor interne de rugby. Echipa banateana s-a impus cu 52-19 (31-6) in fata celor de la Gloria Buzau, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei Regelui. The post 8-1 la eseuri si debut cu dreptul pentru Timisoara Saracens in Cupa…

- Nou promovata in SuperLiga, esalonul de elita al rugby ului romanesc, in urma castigarii Diviziei Nationale de seniori, formatia Tomitanii Constanta sustine sambata, 11 august, primul meci oficial din stagiunea 2018 2019, intalnind pe teren propriu vicecampioana Romaniei, CSM Stiinta Baia Mare, in sferturile…

- Prima nou-promovata de la SCM Gloria care intra in focurile unei competitii oficiale este echipa de rugby. Sambata dimineata, de la ora 11,00, pe stadionul din Parcul Tineretului, rugbistii buzoieni primesc vizita campioanei en-titre, SCM Timisoara, in sferturile de finala ale Cupei Regelui, a treia…

- Sferturile de finala ale Cupei Regelui 2018 la rugby. Meciul dintre CS Dinamo si CSM Bucuresti, derbyul primei faze, se va disputa sambata, 11 august, de la ora 17:00, pe stadionul ”Florea Dumitrache” din complexul ”Stefan cel Mare”, potrivit site-ului competitiei interne. Celelalte partide, care se…

- Meciul dintre CS Dinamo si CSM Bucuresti, derbyul primei faze (sferturile) din Cupa Regelui la rugby, editia 2018, se va disputa sambata, 11 august, de la ora 17,00, pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din complexul ''Stefan cel Mare'', potrivit site-ului competitiei interne.…

- Noul sezon competitional din rugby-ul intern va incepe in luna august, cand este programata Cupa Regelui, intrecere care se adreseaza celor opt echipe din primul esalon valoric, unde a promovat si SCM Gloria Buzau. Potrivit Federatiei Romane de Rugby, in aceasta competitie ierarhizarea echipelor pentru…

- Victorie de moral pentru rugbistii de la CS Cleopatra Mamaia, ieri, in ultima etapa a Campionatului National U17, in fata celor de la LPS Focsani, scor 59-7 (24-0), intr-un duel disputat pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan”. Cele cinci puncte obtinute au fost insuficiente…

- Frontiera Tomis Constanta a castigat Cupa Regelui la oina, duminica, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, dupa ce a invins o in finala pe Straja Bucuresti cu scorul de 17 10 8 2 , transmite Agerpres.ro. Pentru Frontiera este al patrulea trofeu castigat in Cupa Regelui, in sase editii desfasurate.…