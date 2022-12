Stiri pe aceeasi tema

- Doi clujeni, nume grele din festivalurile Untold și Jazz in the Park, au facut parte din juriul Eurovision Romania 2023, alaturi de alte șase nume din industrie.Cei doi sunt Sebastian Ferent (Untold si Neversea), directorul muzical al celor doua festivaluri (foto dreapta), și Alin Vaida, directorul…

- Juriul Selectiei Nationale a Eurovision Song Contest 2023 a ales sambata 12 melodii din cele 84 care au fost inscrise in faza de preselectie a concursului. Potrivit unui comunicat transmis Agerpress, finalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla…

- Juriul a ales creatiile muzicale originale care vor concura in etapa Selectiei Nationale. Reprezentantul Romaniei in concursul care va avea loc in Marea Britanie va fi desemnat exclusiv prin votul publicului Astazi, 17 decembrie, juriul Selectiei Nationale a Eurovision Song Contest 2023 a ales 12 melodii…