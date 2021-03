Bucuria timișorenilor ca s-a terminat carantina a durat putin. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a dat un ordin prin care se prelungeste carantina in Timisoara cu inca trei zile. Decizia se aplica si in cazul comunelor Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravița. Aceasta hotarare vine la doar 24 de ore de la decizia […] The post Timișoara ramane in carantina. Arafat intervine peste decizia autoritaților locale first appeared on Ziarul National .