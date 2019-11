Timișoara, printre orașele pe care tot mai mulți români vor să le viziteze Timișoara este prin orașele pentru care au crescut vanzarile de sejururi, arata o analiza a companiei de turism EXIMTUR pentru primele noua luni ale acestui an. ”Vanzarile pentru sejururi in orașele turistice au crescut cu 59%, indeosebi pentru Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Sighetu Marmației, Timișoara. Cea mai mare creștere a fost inregistrata pentru […] Articolul Timișoara, printre orașele pe care tot mai mulți romani vor sa le viziteze a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Culturala ,,Ioan Cavaler de Puscariu” din Venetia de Jos anunta lansarea oficiala a cartii „Monografia satului Venetia de Jos si Memorii”. Evenimentul va avea loc sambata, 9 noiembrie 2019, ora 17.00, in sala Tronului din Cetatea Fagarasului, prin gazduirea directorului instututiei, dr. Elena…

- VREMEA. Temperaturi de vara la mijlocul lunii octombrie. VREMEA. Sunt 20 de judete la orele diminetii sub cod galben de ceata. Ramane valabil pentru mai multe judete din zona Moldovei pana la ora 12. VREMEA. E o zi cu soare in toate regiunile tarii. Valorile termice vor fi destul de ridicate toata…

- Proiectul Digi Mobil a fost derulat cu rezultate optime in județul Argeș și se va extinde gradual in lunile urmatoare și in alte zone ale țarii. In paralel cu adoptarea standardului 4G in banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul de telefonie va utiliza și tehnologia 2G. ”Inca de la prezentarea ofertei…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Noaptea Alba a Galeriilor/NAG intra vineri in al 13-lea an de existența cu un program nocturn de arta contemporana care se va desfașura in București și alte 13 orașe din țara, anunța organizatorii evenimentului, anunța MEDIAFAX.Galerii de arta, muzee, institute culturale, spatii alternative,…

- Pitestiul, pe lista oraselor in care Ministerul Fondurilor Europene finanteaza, prin POR, mobilitatea durabila. Cum finanțeaza Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 mobilitatea durabila in orasele Romaniei? Intre altele, prin achiziția de mijloace de transport: autobuze electrice, troleibuze…

- Marti, doar in Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Iasi: 31 grade Brasov: 28 grade Oradea: 27 grade…

- CFR anunța ca mai multe trenuri vor fi anulate, iar altele vor merge pe rute ocolitoare din cauza unor lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere ce se desfașoara in vestul țarii, dar trec și prin Brașov. ”In perioada 24 – 29 august 2019, pentru efectuarea de catre CNCF CFR SA a unor lucrari…