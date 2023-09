Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane care au suferit arsuri grave in explozia de sambata de la o statie de gaz lichefiat din Crevedia au fost deja transferate in spitale din alte tari europene, a anuntat luni Comisia Europeana, care a precizat ca in total, noua tari s-au oferit sa primeasca pacientii prin intermediul…

- Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de mulțumiri, care a inclus 21 de postari pentru 18 membri NATO: Marea Britanie, SUA, Canada, Estonia, Spania, Franța, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia…

- Nationala Romaniei a facut un pas mare spre optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023. Asta dupa ce a invins dramatic Bosnia-Hertegovina, cu scorul de 3-2 (12-25, 26-24, 25-21, 21-25, 15-11), luni seara, la Torino, intr-un meci decisiv din Grupa B. Meciul a…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene s-au fabricat 3,2 miliarde de litri de inghețata, marcand o creștere de 5% fața de anul precedent, arata un raport al Eurostat . Germania a fost principalul producator de inghețata in 2022, cu 620 de milioane de litri de inghețata, urmata de Franța (591 de milioane…

- Peste 50% din datoria publica generala bruta a trei state membre UE era denominata in valuta la finalul lui 2022, respectiv Croatia (75%), Bulgaria (71%) si Romania (53%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). O mare parte din datoria in valuta a acestor tari, la…