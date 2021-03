Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Timisoara si patru comune periurbane Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda vor intra in carantina din cauza ratei mari de infectare cu COVID 19, conform Agerpres.Decizia intra in vigoare de la miezul noptii de duminica spre luni si este valabila timp de doua saptamani.Conform deciziei…

- Timișoara și patru comune din apropiere - Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița - intra in carantina, a decis sambata Consiliul Județean pentru Situații de Urgența. Pentru doua dintre comune este vorba de o prelungire a masurii de carantinare, informeaza digi24.ro .

- Municipiul Timisoara si patru comune periurbane vor intra in carantina, de le miezul noptii de duminica spre luni, din cauza ratei mari de infectare cu SARS-CoV-2. Potrivit Prefecturii Timis, dupa analiza atenta a tuturor datelor primite din partea Directiei de Sanatate Publica Timis si…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca Timișoara si alte patru localitati din judet sa intre in carantina timp de doua saptamani, incepand din 8 martie, ora 00:00. Rata infectarii in Timisoara a ajuns la 7,49, potrivit datelor transmise de Prefectura Timis. Timisoara si localitatile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca municipiul Timisoara sa intre in carantina. Pe langa Timisoara se carantineaza si patru comune periurbane: Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița. Decizia a fost luata cu 30 voturi pentru, patru voturi impotriva și patru abțineri. Votul covarsitor…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Patru comune limitrofe Timisoarei vor reintra de in carantina pe o perioada de 14 zile, de la miezul noptii de sambata spre duminica, urmare a cresterii continue a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, dupa sarbatori, potrivit Prefecturii Timis. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean…

- Patru comune limitrofe Timisoarei vor reintra de in carantina pe o perioada de 14 zile, de la miezul noptii de sambata spre duminica, urmare a cresterii continue a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, dupa sarbatori, potrivit Prefecturii Timis. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean…