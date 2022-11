Dupa ce, in luna mai, a fost semnat contractul pentru noul Terminal de Plecari Curse Externe al Aeroportului International Timisoara, vineri s-a deschis santierul. ”Au demarat lucrarile la ceea ce inseamna cea mai importanta investitie din istorie la Aeroportul Timisoara. E parte din sumele alocate in acest an de Ministerul Transporturilor catre Aeroportul International Timisoara, e vorba de Terminalul nou de plecari. Imi doresc ca cei care construiesc sa se inscrie in termene, astfel incat la finalul anului viitor sa avem receptia acestei lucrari. Imi doresc ca acest terminal de plecari…