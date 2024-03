Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea alegerilor locale face minuni la Primaria Tecuci. Un contract urias a fost incredintat direct firmei Brialbet SRL, care din 2020, conform opozitiei, nu are rival pe plan local, castigand pe banda rulanta toate contractele de modernizare plecate dinspre primarul localitatii. Primaria Tecuci,…

- ”Ca urmare a unei disfunctionalitati constatate in cadrul sistemului de distributie a gazelor naturale amplasat la limita sectoarelor 1 si 5 din municipiul Bucuresti, ce a afectat 12 strazi din zona Sf. Constantin – Mihail Kogalniceanu, pentru a pune in siguranta consumatorii, Distrigaz Sud Retele a…

- Contractul este estimat la 15.177.54 lei, respectiv 3.050,58 euro Firma a fost infiintata in 2018 si are ca obiect principal de activitate codul CAEN 6622 Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari . Compania are sediul in Bucuresti si este controlata de Uniunea Nationala a Transportatorilor…

- Inaugurarea noului Terminal de plecari externe al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este programata chiar in 31 martie, data agreata, in principiu, la nivelul Uniunii Europene pentru aderarea Romaniei la Schengen pe cale aeriana și maritima. „In 31 martie, se va da in trafic Terminalul…

- Contractul pentru proiectul tehnic si pentru executia lucrarilor la placa uriașa din beton din Piata Unirii din București, care este supusa riscului de prabușire, va fi semnat luni, 22 ianuarie, a transmis duminica, 21 ianuarie, Primaria Sectorului 4.Potrivit instituției, construcția din beton, veche…

- Baza 86 Aeriana NATO din Județul Ialomița va beneficia de o noua infrastructura pentru avioanele militare de transport. Ministerul Apararii, prin Unitatea Militara 02547 București, a lansat in SICAP un contract in valoare de 48 milioane de lei pentru construcția unei parcari destinate avioanelor militare…

- Deputatul PNL de Cluj Cristina Burciu a declarat ca au fost facuți pași importanți de PNL in scopul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Actualul Executiv susținut de PNL urmeaza sa continue negocierile ca Romania sa devina „membru cu drepturi depline” in Schengen.

- Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anuntat ca bugetul pentru anul 2023 a fost cheltuit in totalitate pentru modernizarea și intreținerea infrastructurii rutiere: «Bugetul CNAIR pentru anul 2023 a fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-am cheltuit in totalitate pentru modernizarea și…