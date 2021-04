Timişoara ar putea scăpa de restricţii. Oraşul a ieşit din scenariul roşu Timisoara ar putea scapa de restrictii. Orasul a ajuns la o rata de infectare de 2,99 cazuri la mia de locuitori. Daca rata se mentine la fel si in zilele urmatoare, restaurantele ar putea sa functioneze si in interior, la o capacitate de 30%. CJSU va evalua situatia sambata, cand Timisoara va scapa oricum de restrictile de weekend. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis au fost inregistrate 180 de noi cazuri de coronavirus din 2415 teste. La nivelul inregului judet, incidenta a ajuns la 2,84 la mie. Cel mai mare coeficient de infectare din Timis se inregistreaza azi la Jebel: 10,4,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

